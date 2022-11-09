***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 18:46
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2013-09.06.2016-08.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket eski muhasebe müdürünün, şirket hesaplarından kendisinin ve eşinin hesaplarına para aktarması hususunda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2017/176 E. sayısıyla görülen dava sonuçlanmıştır. Şirket Avukatımız tarafından 09.11.2022 tarihinde tebliğ edilen Mahkeme Kararı'na göre istinaf yolu açık olmak üzere eski muhasebe müdürü dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik eylemi yönünden, eşi ise dolandırıcılık eylemi yönünden hapis ve çeşitli adli para cezaları ile cezalandırılmışlardır. Karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, ilgili ceza dairesine gönderilmesi için Şirketimiz Vekilince istinaf edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078891
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,6500
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|Önceki Kapanış
|: 18,6000
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18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.024,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.024,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5813
|18,6027
|% 0,43
|
|Euro
|18,6848
|18,7155
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,1572
|21,2633
|% -0,73
|
|Frank
|18,8549
|18,9685
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.834
|6.896
|8,00
|
|Yarım
|3.330
|3.371
|3,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,03
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|-1,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
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17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem