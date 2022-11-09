***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2013-09.06.2016-08.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket eski muhasebe müdürünün, şirket hesaplarından kendisinin ve eşinin hesaplarına para aktarması hususunda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2017/176 E. sayısıyla görülen dava sonuçlanmıştır. Şirket Avukatımız tarafından 09.11.2022 tarihinde tebliğ edilen Mahkeme Kararı'na göre istinaf yolu açık olmak üzere eski muhasebe müdürü dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik eylemi yönünden, eşi ise dolandırıcılık eylemi yönünden hapis ve çeşitli adli para cezaları ile cezalandırılmışlardır. Karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, ilgili ceza dairesine gönderilmesi için Şirketimiz Vekilince istinaf edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078891BIST