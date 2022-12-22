***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 13:36
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında, ASO 2 ve 3. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 100516 Ada 33 Parsel arsa üzerindeki fabrika inşaatının imalatları tamamlanmış olup, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42978 ada 7 Parselde kain bulunan arsa üzerindeki işyeri arsasının mimari projesi onaylanmıştır. Yapımına başlanacak olan işyeri inşaatının fiyat tespiti için yaptırılan değerleme çalışmaları tamamlanmıştır.
Onaylanan gayrimenkul projesine göre, toplam inşaat alanı 12.700 m2 olacaktır. Yapımına başlanacak olan projede zemin kat ve asma kattan oluşan toplam 61 adet işyeri yer alacaktır.
Etkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmasına göre, projenin toplam piyasa değeri KDV hariç 357.500.000 TL olarak tesit edilmiştir. Daha önce yaptığımız açıklamalarda da belirtildiği üzere, kat karşılığı inşaat ve hasılat paylaşımı yöntemi ile yapılmakta olan arsanın %65'i Şirketimize ait olacak olup %45'lik bölümü taşeron firmaya anahtar teslimi inşaat yapımı karşılığı verilecektir. İmzalanan Sözleşmeler dikkate alındığında, 42978 Ada 7 Parselde bulunan işyerlerinin %20'sine denk gelen orana göre Şirketimizin projeden cari fiyatlarla KDV hariç 71.500.000 TL gelir elde edeceği öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089151
BIST
14:505.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 78,68
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
14:5018,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:5019,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0284
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:501.089,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.089,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:49
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|17.914.690
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.942.364
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|19.126.412
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|OZGYO
|6,20
|223.528.886
|% -3,73
|
|SUNTK
|62,30
|31.649.925
|% -3,19
|
|OSMEN
|67,15
|10.207.088
|% -3,10
|
|THYAO
|144,10
|4.283.434.320
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,31
|3.333.033.068
|% 3,36
|
|ENKAI
|28,02
|3.329.073.489
|% 4,79
|
|VAKBN
|12,52
|2.565.231.378
|% 1,95
|
|AKBNK
|20,22
|2.428.198.509
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,31
|3.333.033.068
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,52
|2.565.231.378
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,11
|2.420.440.741
|% 2,74
|
|SKBNK
|3,20
|547.066.323
|% 1,27
|
|YKBNK
|12,22
|1.892.929.334
|% 1,83
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6702
|18,6770
|% 0,09
|
|Euro
|19,8273
|19,8562
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4564
|22,5690
|% -0,12
|
|Frank
|20,0751
|20,1960
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9505
|4,9753
|% 0,09
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,35
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|1,08
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.340
|7.387
|-10,00
|
|Yarım
|3.555
|3.612
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.805
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|1,60
|
Seans Raporu
14:49
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15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 99 artarak (% 1.60 ) 5, 955
-
15:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, ENKAI
-
15:03RTALB
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 579, 219 adet işlem
-
15:02TATGD
Yüzde 6.32 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 224, 778 adet işlem
-
15:01ENKAI
Yüzde 4.86 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 460, 337 adet işlem