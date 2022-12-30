***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 12:06
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat sözles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılan fabrika binası tamamlanmış olup, ilgili idare tarafından 29.12.2022 tarih İS-2010-227 belge numarası ile düzenlenen "Yapı Kullanım İzin Belgesi" 30.12.2022 tarihi itibari ile Şirketimize teslim edilmiştir.
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42978 ada 7 Parselde kain bulunan arsa üzerindeki işyeri arsasının mimari projesi onaylanmış olup inşaat ruhsatı alınmasını müteakip işyeri inşaatlarına başlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091390
BIST
14:575.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 77,53
|Açılış
|: 5.511
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|Önceki Kapanış
|: 5.477
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5.558
En Düşük
5.511
14:5718,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,8450
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,7417
En Düşük
18,6689
14:5719,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 20,1100
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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20,0298
En Düşük
19,9038
14:571.094,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.094,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TERA
|19,48
|3.113.235
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.780.635
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|380.610.022
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.389.824
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,82
|328.415.598
|% -6,50
|
|ASELS
|62,20
|7.172.715.013
|% 5,78
|
|TUPRS
|536,40
|4.190.785.071
|% 5,90
|
|THYAO
|143,60
|3.968.875.061
|% 0,91
|
|PETKM
|20,34
|3.217.365.807
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,52
|2.829.893.479
|% -1,82
|
|EKGYO
|8,82
|2.692.027.084
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,55
|2.100.029.424
|% 4,04
|
|YKBNK
|11,98
|2.052.934.840
|% -0,17
|
|PETKM
|20,34
|3.217.365.807
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,05
|1.938.409.349
|% 1,01
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7136
|18,7194
|% 0,08
|
|Euro
|19,9806
|19,9907
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4711
|22,5838
|% -0,16
|
|Frank
|20,2104
|20,3322
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9604
|4,9853
|% 0,01
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,12
|
Seans Raporu
14:57
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15:12AKSGY
Yüzde 8.96 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 184, 645 adet işlem
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15:11INVEO
Yüzde 6.35 oranında artışla 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 092 adet işlem
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 4 artarak (% 1.78 ) 6, 021
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15:10XU100
Endeks 5, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 70, 237.00 milyon TL de
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15:10PRKME
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 800 adet işlem