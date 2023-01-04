***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 18:59
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S¸irketimizin finansal raporlarında yatırım amaçlı ve maddi sabit kıymet niteliğinde sınıflandırılan gayrimenkuller Etkin Gayrimenkul Degˆerleme ve Danıs¸manlık A.S¸. tarafından değerlemeye tabi tutulmuş ve 31.12.2022 tarihi itibariyle değerleme raporları düzenlenmiştir. Değerlemeye tabi tutulan gayrimenkullerimizin güncel değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerleme Öncesi
(1.000 TL)
Değerleme Sonrası
(1.000 TL)
Ana Ortaklık 144.313 498.658
Bağlı Ortaklık 32.278 117.750
Toplam 176.591 616.408
Gayrimenkullerimizin yeni değerleri, TFRS'ye göre hazırlanacak olan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093328
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1288
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.120,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,65
|Açılış
|: 1.120,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.230,80
|317.370.723
|% 10,00
|
|KONYA
|4.177,00
|521.553.197
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.496.424
|% -10,00
|
|BALAT
|22,52
|2.315.532
|% -9,99
|
|ASUZU
|196,70
|329.137.320
|% -9,98
|
|MRGYO
|6,05
|10.609.303
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.697.732
|% -9,93
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% -5,72
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% -0,77
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7395
|18,7412
|% 0,10
|
|Euro
|19,8904
|19,9052
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,5053
|22,6182
|% 0,74
|
|Frank
|20,0805
|20,2015
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9696
|4,9946
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|18,22
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|13,62
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.564
|7.631
|56,00
|
|Yarım
|3.663
|3.730
|27,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,56
|0,13
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-3,52
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem