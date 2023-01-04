***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimizin finansal raporlarında yatırım amaçlı ve maddi sabit kıymet niteliğinde sınıflandırılan gayrimenkuller Etkin Gayrimenkul Degˆerleme ve Danıs¸manlık A.S¸. tarafından değerlemeye tabi tutulmuş ve 31.12.2022 tarihi itibariyle değerleme raporları düzenlenmiştir. Değerlemeye tabi tutulan gayrimenkullerimizin güncel değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Değerleme Öncesi(1.000 TL)Değerleme Sonrası(1.000 TL)Ana Ortaklık 144.313 498.658Bağlı Ortaklık 32.278 117.750Toplam 176.591 616.408Gayrimenkullerimizin yeni değerleri, TFRS'ye göre hazırlanacak olan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093328BIST