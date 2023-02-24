***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 17:18
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022-30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatlardan Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılan fabrika binasının yapı kullanım izin belgesinin alındığı daha önceki KAP açıklamalarımızda yayınlanmıştı.
Yenimahalle İlçesinde Ergazi Mahallesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde arsa sahiplerine ait tesislerin Sincan 2.3. OSB'deki fabrika binasına taşınma faaliyetleri tamamlanmıştır.
42798 Ada 7 Parsel üzerinde yapılacak olan hasılat paylaşımına konu işyerlerinin "Yapı Ruhsatları" 24.02.2023 tarihi itibari ile alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116727
BIST
17:315.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,21
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:3118,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
17:3119,9099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1142
|Açılış
|: 20,1600
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|Önceki Kapanış
|: 20,2900
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20,2664
En Düşük
19,8737
17:311.100,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.099,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ULUSE
|347,60
|31.903.394
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,39
|42.003.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.255.439
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.209.270.511
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.294.831
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|DERHL
|5,30
|24.496.898
|% -7,02
|
|CANTE
|70,70
|290.181.288
|% -5,86
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|EREGL
|44,46
|5.093.281.686
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,10
|3.401.691.296
|% 8,61
|
|TUPRS
|599,60
|3.267.902.682
|% 2,23
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,02
|1.581.137.441
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,26
|1.116.253.176
|% 6,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8867
|% 0,07
|
|Euro
|19,9027
|19,9114
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% -0,72
|
|Frank
|20,0331
|20,1538
|% -0,54
|
|Riyal
|5,0175
|5,0427
|% 0,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.101
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.506
|7.559
|-65,00
|
|Yarım
|3.667
|3.699
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,18
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Seans Raporu
17:29
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-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
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17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
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17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE