***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022-30.12.2022-24.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu ac¸ıklama, SPK'nın O¨zel Durumlar Tebligˆi (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen o¨zel durum ac¸ıklaması gu¨ncellemesi olarak yapılmaktadır.S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında yapılacak olan ins¸aatlardan Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılan fabrika binasının yapı kullanım izin belgesinin alındıgˆı daha o¨nceki KAP ac¸ıklamalarımızda yayınlanmıs¸tı.42978 Ada 7 Parsel u¨zerinde yapılacak olan hasılat paylas¸ımına konu is¸yerlerinin "Yapı Ruhsatları" alınmış olup arsa üzerinde bulunan binaların söküm ve yıkım işlerine başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140661BIST