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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.04.2023 11:35
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022-30.12.2022-24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Bu ac¸ıklama, SPK'nın O¨zel Durumlar Tebligˆi (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen o¨zel durum ac¸ıklaması gu¨ncellemesi olarak yapılmaktadır.
S¸irketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat so¨zles¸mesi kapsamında yapılacak olan ins¸aatlardan Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel u¨zerinde yapılan fabrika binasının yapı kullanım izin belgesinin alındıgˆı daha o¨nceki KAP ac¸ıklamalarımızda yayınlanmıs¸tı.
42978 Ada 7 Parsel u¨zerinde yapılacak olan hasılat paylas¸ımına konu is¸yerlerinin "Yapı Ruhsatları" alınmış olup arsa üzerinde bulunan binaların söküm ve yıkım işlerine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140661


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Tam 9.035 9.161 -31,00  
Yarım 4.413 4.479 -15,00  
Çeyrek 2.206 2.253 -8,00  
Gümüş.Ons 24,56 24,59 -0,59  
Gümüş Gr. 15,45 15,47 -0,24  
B. Petrol 82,06 82,06 -0,48  
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