***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022-30.12.2022-24.02.2023-25.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatlardan Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılan fabrika binasının yapı kullanım izin belgesinin alındıgˆı daha önceki KAP ac¸ıklamalarımızda yayınlanmıs¸tı.42978 Ada 7 Parsel üzerinde yapılacak olan hasılat paylaşımına konu işyerlerinin "Yapı Ruhsatları" alınmış olup arsa üzerinde bulunan binaların söküm ve yıkım işleri bitirilmiş, hafriyat çalışmalarına başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161850BIST