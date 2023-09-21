***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 16:13
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %34,19 oranla en yüksek paya sahip olduğu, iştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. (Akasya A.Ş.) bugün yayınlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13 Ekim 2023 Cuma günü genel kurul toplantısı yapacağını duyurmuş ve gündem maddeleri arasında Akasya A.Ş.'nin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu da yer almıştır. İştirakimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü konusundaki gelişmeler hakkında yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196670
BIST
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18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 3,64%
|| 280,64
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1219
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
18:0528,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1909
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.671,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.671,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1048
|27,1167
|% 0,45
|
|Euro
|28,9161
|28,9563
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,2434
|33,4101
|% 0,14
|
|Frank
|29,8916
|30,0717
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-12,87
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.042
|11.141
|-9,00
|
|Yarım
|5.538
|5.593
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.797
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,14
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO