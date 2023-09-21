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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2023 16:13
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %34,19 oranla en yüksek paya sahip olduğu, iştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.          (Akasya A.Ş.) bugün yayınlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13 Ekim 2023 Cuma günü genel kurul toplantısı yapacağını duyurmuş ve gündem maddeleri arasında Akasya A.Ş.'nin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu da yer almıştır. İştirakimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü konusundaki gelişmeler hakkında yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196670


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B. Petrol 93,54 93,54 0,01  
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