***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %34,19 oranla en yüksek paya sahip olduğu, iştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. (Akasya A.Ş.) bugün yayınlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13 Ekim 2023 Cuma günü genel kurul toplantısı yapacağını duyurmuş ve gündem maddeleri arasında Akasya A.Ş.'nin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu da yer almıştır. İştirakimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü konusundaki gelişmeler hakkında yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196670BIST