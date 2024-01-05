***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapılmıştır.Bağlı ortaklığımız Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş., gayrimenkul alımı yapmak üzere likit teminat karşılığı kullanmış olduğu 60.000.000 TL banka kredisini kapattığını Şirketimize bildirmiştir.Şirketimizin kullanılan kredi nedeni ile herhangi bir kefalet riski kalmamıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233243BIST