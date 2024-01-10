***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 18:03
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S¸irketimizin finansal raporlarında yatırım amaçlı ve maddi sabit kıymet niteliğinde sınıflandırılan gayrimenkuller Etkin Gayrimenkul Degˆerleme ve Danıs¸manlık A.S¸. tarafından değerlemeye tabi tutulmuş ve 31.12.2023 tarihi itibariyle değerleme raporları düzenlenmiştir. Değerlemeye tabi tutulan gayrimenkullerimizin güncel değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerleme Öncesi (1.000 TL)
Değerleme Sonrası (1.000 TL)
Ana Ortaklık
498.658
1.164.265
Bağlı Ortaklık
117.750
205.275
Toplam
616.408
1.369.540
Gayrimenkullerimizin yeni değerleri, TFRS'ye göre hazırlanacak olan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238156
BIST
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18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1219
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.953,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.953,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9657
|29,9689
|% 0,15
|
|Euro
|32,8541
|32,8691
|% 0,40
|
|Sterlin
|38,0230
|38,2137
|% 0,31
|
|Frank
|35,0448
|35,2559
|% 0,22
|
|Riyal
|7,9671
|8,0070
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|919,33
|921,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,96
|992,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,45
|77,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,86
|2.026,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
-
17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem