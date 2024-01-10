***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimizin finansal raporlarında yatırım amaçlı ve maddi sabit kıymet niteliğinde sınıflandırılan gayrimenkuller Etkin Gayrimenkul Degˆerleme ve Danıs¸manlık A.S¸. tarafından değerlemeye tabi tutulmuş ve 31.12.2023 tarihi itibariyle değerleme raporları düzenlenmiştir. Değerlemeye tabi tutulan gayrimenkullerimizin güncel değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Değerleme Öncesi (1.000 TL)Değerleme Sonrası (1.000 TL)Ana Ortaklık498.6581.164.265Bağlı Ortaklık117.750205.275Toplam616.4081.369.540Gayrimenkullerimizin yeni değerleri, TFRS'ye göre hazırlanacak olan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238156BIST