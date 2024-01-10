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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2024 18:03
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

S¸irketimizin finansal raporlarında yatırım amaçlı ve maddi sabit kıymet niteliğinde sınıflandırılan gayrimenkuller Etkin Gayrimenkul Degˆerleme ve Danıs¸manlık A.S¸. tarafından değerlemeye tabi tutulmuş ve 31.12.2023 tarihi itibariyle değerleme raporları düzenlenmiştir. Değerlemeye tabi tutulan gayrimenkullerimizin güncel değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerleme Öncesi (1.000 TL)
Değerleme Sonrası (1.000 TL)

Ana Ortaklık
498.658 
1.164.265

Bağlı Ortaklık
117.750
205.275

           Toplam
616.408
1.369.540

Gayrimenkullerimizin yeni değerleri, TFRS'ye göre hazırlanacak olan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238156


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Sterlin 38,0230 38,2137 % 0,31  
Frank 35,0448 35,2559 % 0,22  
Riyal 7,9671 8,0070 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,87 % 0,66  
Platin 919,33 921,68 % 0,66  
Paladyum 986,96 992,68 % 0,66  
Brent Pet. 77,45 77,45 % 0,66  
Altın Ons 2.025,86 2.026,19 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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