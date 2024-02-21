***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 16:14
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021-23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1.Şirketimizin bağlı ortaklıklarından ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaşlı imalat olan ve sermayesinin %66,53'lük kısmı Şirketimize ait Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki diğer ortakların paylarının satın alınması için görüşmeler yapılması ve yaptırılan şirket değerlemesi dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,
2.Paylarının tamamı şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.'nin şirket değerlemesinin yaptırılması,
3.Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.'deki paylarımızın satılması konusunda araştırma yapılması, potansiyel alıcılarla görüşmenin ve gerekli çalışmaların yapılması,
Hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251055
BIST