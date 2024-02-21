***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021-23.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1.Şirketimizin bağlı ortaklıklarından ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaşlı imalat olan ve sermayesinin %66,53'lük kısmı Şirketimize ait Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki diğer ortakların paylarının satın alınması için görüşmeler yapılması ve yaptırılan şirket değerlemesi dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,2.Paylarının tamamı şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.'nin şirket değerlemesinin yaptırılması,3.Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.'deki paylarımızın satılması konusunda araştırma yapılması, potansiyel alıcılarla görüşmenin ve gerekli çalışmaların yapılması,Hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251055BIST