***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 17:21
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin nitelikli yatırımcısı olduğu OSTİM GSYF'den 7263 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" kapsamındaki fon alım talepleri, Şirketimizin elinde bulunan fonların satışıyla karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından bu satıştan elde edilen 10 Milyon TL'lik tutar ile Ostim GYSF'nin ihraç edeceği yeni fonların alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256423
BIST
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18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1532
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9709
En Düşük
31,7696
18:0535,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0833
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,1037
En Düşük
34,8145
18:052.217,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,47
|Açılış
|: 2.217,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.219,05
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9255
|31,9709
|% 0,48
|
|Euro
|35,0301
|35,0825
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,4388
|41,6465
|% -0,02
|
|Frank
|36,8783
|37,0632
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6274
|8,6707
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|923,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,92
|1.042,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,49
|83,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,40
|2.160,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
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17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem