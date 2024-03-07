***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin nitelikli yatırımcısı olduğu OSTİM GSYF'den 7263 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" kapsamındaki fon alım talepleri, Şirketimizin elinde bulunan fonların satışıyla karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından bu satıştan elde edilen 10 Milyon TL'lik tutar ile Ostim GYSF'nin ihraç edeceği yeni fonların alınmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256423BIST