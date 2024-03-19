***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 19 Mart 2024 tarihinde toplanarak,2 MW'a kadar Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması için görüşmelere başlanmasına, iyi niyet protokolü imzalanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine,karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260220BIST