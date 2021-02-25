***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İzahnamenin Onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye bedelli artırılmasına ilişkin İzahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913134BIST