***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıTescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Mevcut Sermaye (TL) 133.404.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.417.015Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 14.844.550 2.672.019,000 18,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 118.559.700 21.340.746,000 18,00000 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 133.404.250 24.012.765,000 18,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2021Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 30.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tescili talebi 27.09.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce onaylandığı duyurulmuştu.Söz konusu tescil talebimiz Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.09.2021 tarih ve 10419 sayılı nüshası ile ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965736BIST