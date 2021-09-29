***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.09.2021 16:36
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıTescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 133.404.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.417.015
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 14.844.550 2.672.019,000 18,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 Hamiline
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 118.559.700 21.340.746,000 18,00000 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 133.404.250 24.012.765,000 18,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2021
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 27.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tescili talebi 27.09.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce onaylandığı duyurulmuştu.
Söz konusu tescil talebimiz Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.09.2021 tarih ve 10419 sayılı nüshası ile ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965736
BIST