***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun, VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. bendi uyarınca, "Fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur."Bu çerçevede Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımından elde edilen fonun tamamı İzahname'de belirtilen amaçlara uygun bir şekilde kullanılmıştır. Denetim Komitesi'nin hazırlamış olduğu Fon Kullanım Raporu ektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089292BIST