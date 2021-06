***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OSTİM PROJE VE TEKNOLOJİ GELİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 7.003.025,95 TRY 5,25OSTİM EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI (OSTİM VAKFI) 6.549.332,83 TRY 4,91DİĞER 119.851.891,22 TRY 89,84TOPLAM 133.404.250,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 17.08.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ostim Org.San.Böl.Md-Yön.Krl.Bşk._ OSTİM Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı)-Yön.Krl.Bşk_ S.S. Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk._ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk_ OSTİM Teknopark A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._Ankara Kalkınma Ajansı- Yön.Krl.Üyesi_Ostim Teknik Üniversitesi-Mütevelli Heyet Başkanı 0.007 A Bağımsız Üye Değil YokSITKI ÖZTUNA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.08.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İkmal Teknik San.Tic. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._ Ostim Org.San.Böl.Md-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ OSTİM Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı)-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ S.S. Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._T.H.Ostim Radyo TV Yay. A.Ş.-Tasf. Krl.Bşk._ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Bşk._Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv. A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi_Ostim Prestij-Yön.Krl.Bşk._Ostim Gayrimenkul A.Ş.-Yön.Krl.Bşk. Hayır 0.0035 A Bağımsız Üye Değil Evet RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİMURAT ALİ YÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.04.2013 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ostim Teknik Üniversitesi-Rektör_TÜBİTAK-Bilim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Evet YokTURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.04.2019 İcrada Görevli Değil ASELSAN A.Ş.-B.sız Yön.Krl.Üyesi_TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.-B.sız Yön. Krl. Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766336 Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANINİLÜFER ARIAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2019 İcrada Görevli Değil Akdan Danışmanlık A.Ş.-Yönetici Ortak_Arıak Dondurulmuş Gıda Tarım A.Ş.-Yönetici Ortak_Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.-B.sız Yön. Krl. Üyesi_PARGE Araş. Geliş. Yaz. Müh. Tic. Ve San. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş-Yön.Krl.Bşk._Parlar Vakfı-Yön.Krl.Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766336 Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941668BIST