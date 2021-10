***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OSTİM PROJE VE TEKNOLOJİ GELİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 8.263.570,62 TRY 5,25OSTİM EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI (OSTİM VAKFI) 7.728.212,74 TRY 4,91DİĞER 141.425.231,64 TRY 89,84TOPLAM 157.417.015,00 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1,00 TRY 17516569 TRY 10 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 139900446 TRY 90 İmtiyaz Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOstim Finans İş Merk.İnş.Gay.En.Elk.Ür.Tic.A.Ş İş Merkezi Yönetimi 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkT.H. ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Fuarcılık Org. 105000 84998 TRY 80,95 Bağlı OrtaklıkOstim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş Gayrimenkul Takip Org. 50000 36750 TRY 73,50 Bağlı OrtaklıkGünhan Ostim Alüminyum Döküm Döv.Mak.İm.San.Tic.A.Ş. Alüminyum Döküm Dövme 2000000 1.330.641,30 TRY 66,53 Bağlı OrtaklıkKızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş. Sağlık Tesisi. Devre Mülk 7750000 2650000 TRY 34,19 İştirakOstim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. Kalıpçılık İmalatı 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMEKSİS A.Ş. Mekanik Sistemler İmalatı 25530000 12765000 TRY 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972851BIST