***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 20:58
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 10.05.2022
KARAR SAYISI : 2022/23
1. Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve Şirketimizin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028920
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0755
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05910,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,35
|Açılış
|: 910,76
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3006
|15,3023
|% 0,37
|
|Euro
|16,0895
|16,1580
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,6480
|18,7415
|% -0,52
|
|Frank
|15,3079
|15,4001
|% 0,23
|
|Riyal
|4,0616
|4,0819
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|14,03
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208