***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 17:09
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902170
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3584
18:058,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0373
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05437,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,86
|Açılış
|: 437,68
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3671
|% -0,48
|
|Euro
|8,9526
|8,9631
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0383
|10,0887
|% -0,22
|
|Frank
|8,2500
|8,2997
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9565
|1,9663
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-0,22
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF