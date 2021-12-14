***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
14.12.2021 18:40
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4.03.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından, son olarak 2016 yılında güncellenen Bilgilendirme Politikası'nın, Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır. Söz konusu politika www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983169
BIST
11:412.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,93
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.153
11:4114,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2620
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:4116,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3242
|Açılış
|: 16,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:41830,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 11,18
|Açılış
|: 830,34
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:41
|DOGUB
|3,85
|2.980.953
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.775.602
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.097.830
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MERIT
|31,84
|46.110.762
|% -7,23
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|QUAGR
|13,58
|43.891.081
|% -6,28
|
|ATLAS
|1,36
|3.436.242
|% -6,21
|
|ALBRK
|2,03
|57.026.431
|% -6,02
|
|THYAO
|23,90
|2.351.098.184
|% 5,85
|
|GARAN
|12,17
|1.440.829.351
|% 0,08
|
|SISE
|16,20
|1.242.373.379
|% -2,35
|
|YKBNK
|3,85
|1.001.682.618
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,76
|953.875.444
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,76
|953.875.444
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,85
|1.001.682.618
|% -1,28
|
|TSKB
|1,73
|441.736.126
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,23
|164.902.933
|% -2,38
|
|GARAN
|12,17
|1.440.829.351
|% 0,08
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6443
|14,6583
|% 1,82
|
|Euro
|16,5100
|16,5368
|% 2,00
|
|Sterlin
|19,3206
|19,4175
|% 1,81
|
|Frank
|15,7393
|15,8341
|% 1,49
|
|Riyal
|3,8805
|3,9000
|% 1,44
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,10
|
|Altın Gr.
|830
|830
|10,72
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,13
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|-0,49
|
Seans Raporu
11:41
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11:57HEDEF
Yüzde 6.76 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 483, 169 adet işlem
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11:56INTEM
Yüzde 9.13 oranında artışla 94.40 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 568 adet işlem
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 23 artarak (% 0.52 ) 2, 381
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11:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MERIT, MMCAS
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11:55XU100
Endeks 2, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 19, 442.00 milyon TL de