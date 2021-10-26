***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Pıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 0 0 509.254 637.646 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.711 -1.711 -1.711 -29.116 0 0 -29.116 320.039 320.039 289.212 289.212Dönem Karı (Zararı)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.452 0 -11.452 0 0 0 0 0 -11.452 -41.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.496 93.650 0 0 0 289.374 320.039 609.413 726.858 0 726.858Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-691 -691 -691 -33.725 -33.725 516.431 516.431 482.015 0 482.015Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İç 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15.543 13.447Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 81.716 65.216Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.337 15.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.233 59.697Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -23.353 -25.175Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 107.586 84.872Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 33.505 50.015Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.583 14.405Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.583 14.405Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-75.248 -56.899İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -75.248 -56.899Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-47.890 7.462Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-557 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-557 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.846 -487.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97.178 -10.870Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.504 -621.505Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.435 48.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler159.271 96.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)31.894 -38.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)127.377 134.434Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları671.051 98.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.246 -4.040Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-48.940 -41.812Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -4.781Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.217 -15.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-202.833 -154.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri958 83Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri958 83Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-265.124 -155.060Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -79.647 -17.721Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -185.477 -137.339Alınan Temettüler61.333 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-529.048 561.671Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.349.536 1.769.069Kredilerden Nakit Girişleri6 1.349.536 1.769.069Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.399.832 -947.021Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.399.832 -947.021Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -7.057 -8.225Ödenen Temettüler-400.000 -200.000Ödenen Faiz-95.048 -77.327Alınan Faiz23.353 25.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-111.799 439.086Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-70.199 -78.532NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-181.998 360.554DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 517.422 222.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 335.424 583.276Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 335.424 517.422Ticari Alacaklar9 1.046.308 1.188.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 68.433 440.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 977.875 748.065Diğer Alacaklar1.052 450Türev Araçlar8 0 15.937Stoklar10 1.410.338 1.335.582Peşin Ödenmiş Giderler14 16.678 19.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 281Diğer Dönen Varlıklar14 53.204 100.649ARA TOPLAM2.863.004 3.178.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.863.004 3.178.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 147 147Ticari Alacaklar9 361.985 130.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 361.985 130.567Diğer Alacaklar2.078 2.656Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 220.081 169.689Maddi Duran Varlıklar11 291.937 227.014Kullanım Hakkı Varlıkları11 19.887 19.485Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 626.364 500.727Peşin Ödenmiş Giderler14 27.385 9.092Ertelenmiş Vergi Varlığı20 144.348 96.285TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.694.212 1.155.662TOPLAM VARLIKLAR4.557.216 4.334.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 471.470 586.057İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 471.470 586.057Banka Kredileri6 461.253 577.078Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.217 8.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 796.377 289.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 796.377 289.014Banka Kredileri6 796.377 289.014Ticari Borçlar9 305.084 349.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 12.504 58.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 292.580 290.555Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 23.080 51.147Diğer Borçlar67.098 48.012Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 595.245 538.712Türev Araçlar8 1.863 0Devlet Teşvik ve Yardımları24.437 2.895Kısa Vadeli Karşılıklar13 285.119 234.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 19.655 15.880Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar265.464 218.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.511 27.097ARA TOPLAM2.576.284 2.126.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.576.284 2.126.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 585.079 978.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Bor 13 73.111 63.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 73.111 63.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER891.574 1.200.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.467.858 3.326.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.089.358 1.007.343Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.280 -11.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.280 -11.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.280 -11.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-92.828 -59.103Yabancı Para Çevrim Farkları-92.828 -59.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler133.530 93.650Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları467.762 289.374Net Dönem Karı veya Zararı516.431 618.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.089.358 1.007.343TOPLAM KAYNAKLAR4.557.216 4.334.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.674.680 1.749.399 814.791 613.151Satışların Maliyeti15 -1.742.352 -1.064.861 -552.782 -367.729TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)932.328 684.538 262.009 245.422BRÜT KAR (ZARAR)932.328 684.538 262.009 245.422Genel Yönetim Giderleri16 -127.127 -91.879 -41.449 -30.091Pazarlama Giderleri16 -323.565 -216.067 -94.437 -75.883Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -60.292 -52.781 -22.196 -17.223Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 352.072 372.841 48.588 164.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -244.003 -321.933 -26.207 -133.097ESAS FAALİYET KARI (ZA 95 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -389 0 -409Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 47.890 -12.243 8.849 24.241Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 -4.781 0 -4.781Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 47.890 -7.462 8.849 29.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)516.431 320.039 119.927 147.722DÖNEM KARI (ZARARI)516.431 320.039 119.927 147.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları516.431 320.039 119.927 147.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 2,15200000 1,33300000 0,50000000 0,61600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-691 -1.711 555 225Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-864 -2.194 694 290Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler173 483 -139 -65Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri173 483 -139 -65Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-33.725 -29.116 8.319 -15.895Yabancı Para Çevrim Farkları-70.203 -78.424 4.272 -46.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5 36.478 49.308 4.047 30.870Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 36.478 49.308 4.047 30.870DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.416 -30.827 8.874 -15.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)482.015 289.212 128.801 132.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları482.015 289.212 128.801 132.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972544BIST