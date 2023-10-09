***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
09.10.2023 18:11
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 23 Ekim 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tablolarımız açıklanana kadar "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 23/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203005
BIST
'
18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1262
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0881
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.652,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 26,57
|Açılış
|: 1.652,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6969
|27,7033
|% 0,46
|
|Euro
|29,2890
|29,3136
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,7912
|33,9606
|% 0,43
|
|Frank
|30,4633
|30,6468
|% 0,91
|
|Riyal
|7,3655
|7,4024
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|22,19
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|26,54
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.177
|11.290
|283,00
|
|Yarım
|5.606
|5.662
|142,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.831
|71,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,48
|0,31
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|3,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GESAN
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 635, 614 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, TARKM, DMRGD, FORTE, MRSHL, FMIZP, PAPIL, BFREN, SDTTR, HATSN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, FENER, OBASE, ARZUM, ATATP, COSMO
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17:58
QNBFL, FMIZP, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında