***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama7 Şubat 2024 tarihli duyurumuz ile 21 Şubat 2024 olarak planlandığı belirtilen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi finansal tablolarının kamuya açıklanma tarihi, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş döneminde tanınan ek süreler doğrultusunda, 26 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tablolarımız açıklanana kadar "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2023 31/12/2023 26/02/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250839BIST