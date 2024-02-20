***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
20.02.2024 18:13
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
7 Şubat 2024 tarihli duyurumuz ile 21 Şubat 2024 olarak planlandığı belirtilen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi finansal tablolarının kamuya açıklanma tarihi, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş döneminde tanınan ek süreler doğrultusunda, 26 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tablolarımız açıklanana kadar "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 26/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250839
BIST
'
18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0847
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:0533,4915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2089
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,28
|Açılış
|: 2.017,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,16
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9224
|30,9248
|% 0,27
|
|Euro
|33,4788
|33,4915
|% 0,63
|
|Sterlin
|39,0321
|39,2279
|% 0,77
|
|Frank
|34,9966
|35,2074
|% 0,54
|
|Riyal
|8,2190
|8,2602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|911,43
|913,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,88
|975,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,85
|82,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,85
|2.029,17
|% 0,66
|