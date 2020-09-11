***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2020 ve 18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs alımı.İhaleyi Açan TarafEshot Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/06/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/06/2020İhale SonucuEn iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale BedeliYaklaşık 476 milyon TL (iş artışı hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımYaklaşık 476 milyon TL (iş artışı hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Yaklaşık %20 (2019 yıllık hasılata oran) (iş artışı hariç)AçıklamalarESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, 11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği ve 18.08.2020 tarihli ÖDA ile ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirketimize iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi kamuya açıklanmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık 93,7 milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık bakımı ilave edilmiştir. Söz konusu iş artışına ilişkin teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874769BIST