***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.09.2020 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020 ve 18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
170 adet solo tip dizel otobüs ve 134 adet körüklü tip dizel otobüs alımı.
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/06/2020
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
Yaklaşık 476 milyon TL (iş artışı hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 476 milyon TL (iş artışı hariç)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %20 (2019 yıllık hasılata oran) (iş artışı hariç)
Açıklamalar
ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, 11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği ve 18.08.2020 tarihli ÖDA ile ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirketimize iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi kamuya açıklanmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık 93,7 milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık bakımı ilave edilmiştir. Söz konusu iş artışına ilişkin teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874769
BIST