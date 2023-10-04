***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale Konusu400 adet 12 metre dizel otobüs alımıİhaleyi Açan TarafRoads & Transport Authorityİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi02/10/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBirleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verilmiştir. Verilen teklifler, teknik ve ticari/finansal yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup, ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye teklif verilmesine karar verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimiz meşru çıkarlarının ve rekabet gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır. 04.10.2023 tarihinde RTA tarafından, tekliflerin içeriğine dair bilgi verilmeksizin, ihale katılımcılarının bilgisi, şirketimiz ve diğer katılımcı şirketler ile paylaşıldığından, gizlilik sağlanamayacağı için bu açıklama yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199726BIST