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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

04.10.2023 20:00
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
400 adet 12 metre dizel otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Roads & Transport Authority
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/10/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verilmiştir. Verilen teklifler, teknik ve ticari/finansal yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup, ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye teklif verilmesine karar verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimiz meşru çıkarlarının ve rekabet gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır.  04.10.2023 tarihinde RTA tarafından, tekliflerin içeriğine dair bilgi verilmeksizin, ihale katılımcılarının bilgisi, şirketimiz ve diğer katılımcı şirketler ile paylaşıldığından, gizlilik sağlanamayacağı için bu açıklama yapılmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199726


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