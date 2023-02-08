***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.02.2023 18:11
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2023 hesap döneminde belirlenen oranları aşması beklenen işlemler için 2022 yılı işlem esasları ve önemli bilgileri içerecek şekilde hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2023 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111550
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.132,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8240
|18,8295
|% 0,03
|
|Euro
|20,1866
|20,1936
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,26
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,53
|
Seans Raporu
10:42
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17:43
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