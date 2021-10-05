***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 08:51
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
European Bank for Reconstruction and Develeopment (EBRD) tarafından Ürdün Amman Belediyesi (GAM) için 100 adet Vectio C dizel tip otobüs, 36 adet Kent C dizel tip otobüs tedariki ve bu otobüslerin 2 yıllık bakımı ve sürücü eğitimleri için açılan yaklaşık 23 milyon USD (KDV ve diğer vergiler dahil yaklaşık 32 milyon USD) tutarındaki ihaleyi şirketimizin kazandığına dair bildirim mektubu tarafımıza ulaşmış olup, ihale ile ilgili teslimatların, partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966744
BIST
10:441.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:448,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:4410,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0322
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:44502,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KNFRT
|4,94
|38.537.860
|% 8,81
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,15
|9.157.826
|% 7,52
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|8.981.721
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,09
|18.207.034
|% -7,11
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|OYLUM
|7,48
|3.740.430
|% -4,59
|
|EREGL
|16,62
|551.544.133
|% 2,91
|
|KRDMD
|6,37
|259.776.381
|% 0,31
|
|GARAN
|9,17
|256.653.089
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,40
|216.925.193
|% -0,41
|
|THYAO
|13,97
|188.929.500
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,37
|259.776.381
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,35
|85.388.667
|% -0,84
|
|EREGL
|16,62
|551.544.133
|% 2,91
|
|GLYHO
|1,93
|56.084.617
|% -3,50
|
|GARAN
|9,17
|256.653.089
|% -1,19
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9262
|8,9307
|% 0,70
|
|Euro
|10,3195
|10,3249
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0891
|12,1497
|% 0,38
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3749
|2,3868
|% 0,78
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,95
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,17
|
Seans Raporu
10:44
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10:59MARTI
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 338, 389 adet işlem
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10:58MAREN
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 101, 414 adet işlem
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10:56MARTI
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 754, 359 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, PGSUS, PETKM
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, BIMAS, KOZAA