***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Açıklamalar

European Bank for Reconstruction and Develeopment (EBRD) tarafından Ürdün Amman Belediyesi (GAM) için 100 adet Vectio C dizel tip otobüs, 36 adet Kent C dizel tip otobüs tedariki ve bu otobüslerin 2 yıllık bakımı ve sürücü eğitimleri için açılan yaklaşık 23 milyon USD (KDV ve diğer vergiler dahil yaklaşık 32 milyon USD) tutarındaki ihaleyi şirketimizin kazandığına dair bildirim mektubu tarafımıza ulaşmış olup, ihale ile ilgili teslimatların, partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.