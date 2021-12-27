***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın kabulüne karar verilmiştir.. Söz konusu politika www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986439BIST