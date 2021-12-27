***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın kabulüne karar verilmiştir.. Söz konusu politika www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986439
BIST
17:591.899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
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1.943
En Düşük
1.873
17:5911,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
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|Açılış
|: 11,5200
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|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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En Düşük
10,7605
17:5913,0048
En Yüksek
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|: 4,54%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 660,23
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ISKPL
|5,39
|103.768.052
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.138.796
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.204.022
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|491.214
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|18.420.404
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|12.122.244
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.146.115
|% -9,90
|
|SANFM
|31,48
|16.309.911
|% -6,92
|
|RODRG
|17,70
|4.705.379
|% -6,79
|
|ORMA
|33,20
|230.915
|% -6,48
|
|GARAN
|11,69
|2.294.436.452
|% -0,26
|
|THYAO
|20,80
|2.236.766.151
|% -1,52
|
|SASA
|51,15
|1.982.084.575
|% 7,46
|
|EREGL
|28,74
|1.918.479.967
|% 1,27
|
|KRDMD
|9,39
|1.667.098.509
|% -0,42
|
|YKBNK
|3,66
|1.383.383.383
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,23
|646.206.582
|% 0,45
|
|GARAN
|11,69
|2.294.436.452
|% -0,26
|
|KRDMD
|9,39
|1.667.098.509
|% -0,42
|
|TSKB
|1,52
|221.312.890
|% 1,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3938
|11,4705
|% 4,36
|
|Euro
|12,9063
|13,0048
|% 4,54
|
|Sterlin
|15,1808
|15,2569
|% 3,28
|
|Frank
|12,3089
|12,3830
|% 3,35
|
|Riyal
|3,0108
|3,0259
|% 3,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,81
|
|Altın Gr.
|662
|662
|23,95
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,40
|8,41
|0,28
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,62
|