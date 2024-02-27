***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 09:22
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, özet bilgilerin yer aldığı Yatırımcı Sunumu olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma ayrıca Şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252116
BIST
'
10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0397
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0750
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,32
|Açılış
|: 2.036,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|7.956.036
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|38.092.892
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|87.851.044
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|102.770.963
|% 9,99
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|AYCES
|943,50
|61.610.425
|% -5,65
|
|RODRG
|86,50
|1.246.236
|% -4,63
|
|BNTAS
|13,55
|2.847.084
|% -4,58
|
|MIATK
|82,40
|769.833.022
|% 6,87
|
|ASTOR
|135,00
|685.475.419
|% 3,05
|
|THYAO
|286,25
|631.741.361
|% 0,26
|
|KLSER
|86,70
|559.872.649
|% 5,09
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|ZOREN
|5,68
|83.858.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|156.016.088
|% -0,47
|
|EKGYO
|11,61
|131.203.398
|% -0,17
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1335
|31,1418
|% 0,13
|
|Euro
|33,8356
|33,8698
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,3739
|39,5714
|% 0,11
|
|Frank
|35,2546
|35,4670
|% 0,18
|
|Riyal
|8,2775
|8,3190
|% 0,13
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|884,58
|887,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,50
|957,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,64
|2.035,06
|% 0,66
|