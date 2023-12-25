***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Otokar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.otokar.com.tr'de kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229040BIST