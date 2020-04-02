***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.04.2020 18:30
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine
Risk Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834409
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
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|Önceki Kapanış
|: 89.085
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90.409
En Düşük
88.082
18:056,6332
En Yüksek
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|: -1,03%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1121
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3705
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7,1911
18:05342,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,32
|Açılış
|: 342,84
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|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1809
|8,2219
|% -1,03
|
|Frank
|6,7858
|6,8267
|% -1,87
|
|Riyal
|1,7556
|1,7644
|% -1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|17,13
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,41
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|5,00
|
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