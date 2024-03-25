***OTKAR* *SAHAR*** SAHA KURUMSAL YÖNETİMİ VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.03.2024 15:39
***OTKAR******SAHAR*** SAHA KURUMSAL YÖNETİMİ VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OTKAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derc. Hiz. A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/01/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/01/2026
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/03/2024
Açıklama
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Dercelendirme Notu 9,60 olarak güncellenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35
Alınan Not
9,59 9,62 9,95 9,44 9,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261974
BIST