OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

Yazmanı olarak da Sayın Abdullah Ayhan'ı atadığını belirtti.Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, İnan Ekici'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Beste Ortaç Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu.4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2020 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Bağımsız denetimden geçirilmiş TFRS göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.5- Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Finansal Tablolara göre oluşan 781,1Milyon TL'lik karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması, Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 18.970.886,15 TL karın Geçmiş Yıllar Zararlarından mahsup edilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.6- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine *** T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen, *** T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu, *** T.C. kimlik numaralı Sn. Özgür Burak Akkol, *** T.C. kimlik numaralı Sn. Görgün Özdemir ve *** T.C. kimlik numaralı Sn. İnan Ekici'nin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında olduğunu belirtti.8- 2020 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 16.495.893,60 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 432.000-TL'sı ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.9- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465/149004 sicil numarasında kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.11- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 09.03.2021İNAN EKİCİ - TOPLANTI BAŞKANIMEHMET ÖNDER KUTMAN - OY TOPLAMA MEMURUABDULLAH AYHAN - TUTANAK YAZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916655BIST