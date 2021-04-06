***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.04.2021 14:16
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL İhraç tavanı dahilinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.04.2021 tarih ve 17/523 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylı ihraç belgemiz ve eki ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923784
BIST
15:081.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -20,13
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:088,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:089,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:08455,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,17
|Açılış
|: 455,18
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:06
|FMIZP
|161,70
|179.835.520
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|172.665
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|433.558
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|199.988.008
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|119.013.367
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.696.173
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.874.823
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.568.179
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|GUBRF
|79,55
|595.085.410
|% 2,05
|
|KOZAL
|123,70
|592.903.654
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|168.354.946
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,19
|169.233.871
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1452
|8,1480
|% 0,57
|
|Euro
|9,6267
|9,6328
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2350
|11,2914
|% 0,07
|
|Frank
|8,6574
|8,7095
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,66
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,97
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|24,76
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,98
|
|Çeyrek
|726
|743
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,77
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:19XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 11, 895.00 milyon TL de
-
15:19METRO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 175 adet işlem
-
15:18VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 665 adet işlem
-
15:17EDIP
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 114, 654 adet işlem
-
15:15GLRYH
Yüzde -65.45 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 372, 716 adet işlem