***OTTO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OTTO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [OTTO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarihli 2023/36 sayılı bülteninde Otto Holding A.Ş.'nin (Şirket) 35.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 70.238.047.-TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket'in hâkim ortağı Otto Capital Danışmanlık AŞ.'ye satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 07.07.2023 tarihinde Otto Holding A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 22.06.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'un 22.06.2023 tarihli yazısı çerçevesinde, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş (10) iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 126,45 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 126,45 TL olarak belirlenmiştir.Tahsisli sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek toplam 555.461.-TL nominal değerli Şirket payları, Şirket'in hâkim ortağı Otto Capital Danışmanlık AŞ.'ye 1.-TL nominal değerli pay için 126,45 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak toplamda 555.461.-TL nominal değerli paylar "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Satış işleminin 11.07.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168566BIST