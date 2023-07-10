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***OTTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

10.07.2023 18:02
***OTTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***OTTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OTTO
İlgili Şirket Ünvanı OTTO HOLDİNG A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı OTTO HOLDİNG A.Ş.
Satışa Konu Paylar TRETTUR00019

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
OTTO, TRETTUR00019 555.461 7,84549

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Otto Capital Danışmanlık A.Ş.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL) 126,45
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 101,16 TL - 151,74 TL
İşlem Tarihi 11.07.2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Otto Holding A.Ş.'nin sermayesinin 7.635.461 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 555.461 TL nominal değerli payların Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye pay başına 126,45 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 11/07/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169402


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Cumhuriyet 10.777 10.940 -12,00  
Tam 10.422 10.650 -16,00  
Yarım 5.211 5.349 -8,00  
Çeyrek 2.614 2.675 -4,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,14 0,05  
Gümüş Gr. 19,36 19,38 0,04  
B. Petrol 77,86 77,86 -0,61  
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