***OTTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***OTTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OTTOİlgili Şirket Ünvanı OTTO HOLDİNG A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı OTTO HOLDİNG A.Ş.Satışa Konu Paylar TRETTUR00019Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)OTTO, TRETTUR00019 555.461 7,84549Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Otto Capital Danışmanlık A.Ş.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 126,45Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 101,16 TL - 151,74 TLİşlem Tarihi 11.07.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarOtto Holding A.Ş.'nin sermayesinin 7.635.461 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 555.461 TL nominal değerli payların Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye pay başına 126,45 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 11/07/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169402BIST