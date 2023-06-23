***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2023 11:34
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.(
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şİrketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki denetim faaliyetini yürütmek üzere, Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161737
BIST