***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSer-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.(Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi----Tescil Tarihi----Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su-----AçıklamalarŞİrketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki denetim faaliyetini yürütmek üzere, Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161737BIST