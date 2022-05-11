***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2022 tarihli toplantısında görüşürüp onaylanan Bilgilendirme Politikası ekte sunulmaktadır.Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029145BIST