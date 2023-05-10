***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.05.2023 18:23
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
Şİrketimizin 2023 Yılı ilk üç aylık dönemi içeren konsolide Faaliyet Raporu ekte Yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149831
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0499
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.273,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.273,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5344
|19,5397
|% 0,14
|
|Euro
|21,4305
|21,4381
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,5960
|24,7194
|% 0,15
|
|Frank
|21,8528
|21,9845
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1954
|5,2215
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|-7,72
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.557
|4.725
|66,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,96
|76,96
|-0,48
|