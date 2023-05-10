***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalarŞİrketimizin 2023 Yılı ilk üç aylık dönemi içeren konsolide Faaliyet Raporu ekte Yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149831BIST