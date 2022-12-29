***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?-----Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSinema ve Televizyon Prodüksiyon ve Yapım HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi800.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı408.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı4.6078 TLToplam Tutar1.880.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)5,95İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)49,64Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖMER FARUK SORAKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.12.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3.276.201 TL ( % 51 değeri 1.670.862 TL )İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiHakim payların satın alma bedeli pazarlık usulünce belirlenmiştir.Açıklamalarİştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım ve Yatırım A.Ş. , film ve prodüksiyon sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda Böcek Yapım Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret AŞ'nin hakim hissesini satın almak üzere görüşmelere başladığımızı ve anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştuk. Hazırlanan değerleme raporu neticesinde nihai anlaşma sağlanmıştır. Bu birliktelik neticesinde Şirketimizin Sinema ve Televizyon prodüksiyonları alanında büyük bir ivme kazanacağı düşünülmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091221BIST