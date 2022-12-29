***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.12.2022 18:10
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
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Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sinema ve Televizyon Prodüksiyon ve Yapım Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
800.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.12.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
408.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4.6078 TL
Toplam Tutar
1.880.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
5,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
49,64
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ÖMER FARUK SORAK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımı Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.12.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3.276.201 TL ( % 51 değeri 1.670.862 TL )
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Hakim payların satın alma bedeli pazarlık usulünce belirlenmiştir.
Açıklamalar
İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım ve Yatırım A.Ş. , film ve prodüksiyon sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda Böcek Yapım Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret AŞ'nin hakim hissesini satın almak üzere görüşmelere başladığımızı ve anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştuk. Hazırlanan değerleme raporu neticesinde nihai anlaşma sağlanmıştır. Bu birliktelik neticesinde Şirketimizin Sinema ve Televizyon prodüksiyonları alanında büyük bir ivme kazanacağı düşünülmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091221
BIST