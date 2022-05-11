***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizn 2021 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Denetçi raporlarının okunması.3 - Finansal tabloların ve Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.6 - Denetçinin seçimi.7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülüp onaylanması13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Mektubu ve ekler normal 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 2021_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Kurul'u bugün gerçekleştirilmiştir. KAtılımcılara teşekkür ederiz. Toplantı tutanağı ve Katılımcı listesi ekte sunulmuştur.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029146BIST