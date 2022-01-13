***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 12:20
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Otto Holding A.Ş bünyesinde bulunan gayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız TaçBeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tasfiyesine ilişkin işlemler başlatılmış olup ticaret sicilinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993370
BIST
13:422.085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 21,11
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
13:4213,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,3840
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
13:4215,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,4595
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
13:42797,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 20,08
|Açılış
|: 797,18
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TETMT
|367,40
|10.675.655
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
|
|PKENT
|8.099,40
|9.416.360
|% 9,67
|
|SELVA
|15,80
|2.229.057
|% 9,04
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|MSGYO
|4,36
|17.837.631
|% -3,11
|
|KRDMD
|13,28
|3.693.800.577
|% 1,76
|
|THYAO
|28,92
|3.285.088.491
|% 7,59
|
|GARAN
|11,91
|1.387.170.656
|% 0,51
|
|ASELS
|24,78
|1.273.098.328
|% 2,57
|
|EREGL
|31,90
|1.268.691.030
|% 1,01
|
|KRDMD
|13,28
|3.693.800.577
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|856.274.301
|% -0,52
|
|THYAO
|28,92
|3.285.088.491
|% 7,59
|
|GARAN
|11,91
|1.387.170.656
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|151.382.749
|% 2,94
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5935
|13,6075
|% 2,90
|
|Euro
|15,6031
|15,6157
|% 3,03
|
|Sterlin
|18,6355
|18,7289
|% 3,09
|
|Frank
|14,8315
|14,9209
|% 2,90
|
|Riyal
|3,6137
|3,6318
|% 2,87
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,67
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,20
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.400
|-72,68
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,16
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,58
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,17
|