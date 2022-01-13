***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOtto Holding A.Ş bünyesinde bulunan gayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız TaçBeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tasfiyesine ilişkin işlemler başlatılmış olup ticaret sicilinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993370BIST