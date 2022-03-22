***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 09:55
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , 'DİLEMMA ' filminin satın alınıp pazarlanması amacıyla VOG REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ile görüşmelere başlamıştır.
İştiraklerimizden OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş., semt pazarlarından adresinize meyve ve sebze siparişi verilmesini sağlayan uygulama Pazardan App'in sahibi PAZARDAN ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ile ortaklık görüşmelerine başlamıştır.
Her iki işlemle ilgili gelişimlere olduğunda yeni bilgilendirmeler yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011899
BIST
18:052.175
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924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|ISDMR
|29,20
|92.540.504
|% 11,45
|
|TOASO
|80,45
|618.848.056
|% 8,64
|
|FMIZP
|115,70
|15.484.569
|% 4,01
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,95
|12.174.020
|% 0,00
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,58
|5.551.586
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|137.186.777
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,79
|35.699.162
|% 0,00
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8169
|14,8249
|% -0,01
|
|Euro
|16,2625
|16,2733
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,4024
|19,4997
|% -0,34
|
|Frank
|15,7556
|15,8506
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9386
|3,9583
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-0,08
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,41
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