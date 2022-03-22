***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , 'DİLEMMA ' filminin satın alınıp pazarlanması amacıyla VOG REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ile görüşmelere başlamıştır.İştiraklerimizden OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş., semt pazarlarından adresinize meyve ve sebze siparişi verilmesini sağlayan uygulama Pazardan App'in sahibi PAZARDAN ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ile ortaklık görüşmelerine başlamıştır.Her iki işlemle ilgili gelişimlere olduğunda yeni bilgilendirmeler yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011899BIST