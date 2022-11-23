***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2022 22:50
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Düzce'de bu sabah 04.08 saatinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle şirketimiz mülkiyetinde Düzce Gölormanı 101 ada 7 parselde bulunan bina ve tesislerde bazı hasarlar oluşmuştur. İlgili gayrimenkulün üzerinde bulunan bina ve tesislerdeki hasar tespiti ve onarımları için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Hasar tespit çalışmalarının bitiminde tekrar açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081882
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,4157
En Düşük
19,3406
18:051.049,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.049,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.049,37
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6291
|% 0,05
|
|Euro
|19,3192
|19,4157
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3738
|22,4860
|% -0,09
|
|Frank
|19,6741
|19,7926
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.752
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.049
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.017
|7.102
|-4,00
|
|Yarım
|3.414
|3.472
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,91
|0,03
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
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17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem