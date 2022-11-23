***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDüzce'de bu sabah 04.08 saatinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle şirketimiz mülkiyetinde Düzce Gölormanı 101 ada 7 parselde bulunan bina ve tesislerde bazı hasarlar oluşmuştur. İlgili gayrimenkulün üzerinde bulunan bina ve tesislerdeki hasar tespiti ve onarımları için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Hasar tespit çalışmalarının bitiminde tekrar açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081882BIST