***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Şirketimizin bağlı iştiraki OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş.'nin yayın haklarının sahibi olduğu' Randıman ' ve ' Vay Babam Vay ' filmlerinin Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sisteminde 1 yıllık yayın haklarının satışı ile olarak Türk Havayolları A.O ile2) Yine OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş.'nin yayın haklarının sahibi olduğu 378 adet Yeşilçam filmindena) 15 adedinin 2 yıllık yayın haklarının gayri münhasıran satışı içini Sinema TV kanalı ileb) 40 adedinin 1 yıllık yayın haklarının gayri münhasıran satışı için yerel TİVİ 6 kanalı ileanlaşma sağlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089034BIST