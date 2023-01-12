***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 10:48
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Abdurrahman Emir SARIGÜL iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda Sayın Abdurrahman Emir Sarıgül yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın Makbule DİNÇER'i Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100702
BIST
12:064.875
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 145,90
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:0618,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:0620,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0431
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:061.136,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.136,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KRDMA
|17,38
|187.496.952
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.267.063
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.456.954
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.771.578
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.047.062
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,70
|4.394.938.251
|% 5,91
|
|KRDMD
|18,17
|2.791.878.355
|% 5,70
|
|ASELS
|55,40
|2.072.793.728
|% 4,92
|
|EREGL
|38,14
|1.841.018.621
|% 3,53
|
|KOZAL
|541,80
|1.502.685.365
|% 4,43
|
|KRDMD
|18,17
|2.791.878.355
|% 5,70
|
|EKGYO
|8,39
|1.282.832.650
|% 3,84
|
|YKBNK
|8,86
|1.057.765.803
|% 3,14
|
|PETKM
|17,13
|1.115.256.333
|% 2,76
|
|SKBNK
|2,63
|157.269.058
|% 3,14
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7854
|% 0,06
|
|Euro
|20,2148
|20,2333
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7478
|22,8618
|% 0,06
|
|Frank
|20,0330
|20,1537
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,06
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.740
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,09
|