***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyemiz Sayın Abdurrahman Emir SARIGÜL iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda Sayın Abdurrahman Emir Sarıgül yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın Makbule DİNÇER'i Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100702BIST