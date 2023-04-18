***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.,'nin semt pazarlarından adrese teslim meyve ve sebze siparişi verilmesini sağlayan uygulama Pazardan App'in sahibi PAZARDAN ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ne 31.03.2022 tarihinde 7 Milyon TL değerleme üzerinden 700.000 TL yatırım yaparak ortak olduğunu duyurmuştuk. Pazardan'ın yeni yatırım turu Hedef Portföy Yönetim A.Ş. Startup Burada platformu tarafından 66 Milyon TL değerleme üzerinden düzenlenmiş olup, iştirakimiz OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. de bu yatırım turunda 66.000.000 TL değerleme üzerinden 650.000 TL ek yatırım yapma kararı almıştır. Daha detaylı bilgiye https://platform.startupburada.com/project/109 linkinden ulaşılabilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139689BIST