***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 14:46
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.,'nin semt pazarlarından adrese teslim meyve ve sebze siparişi verilmesini sağlayan uygulama Pazardan App'in sahibi PAZARDAN ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ne 31.03.2022 tarihinde 7 Milyon TL değerleme üzerinden 700.000 TL yatırım yaparak ortak olduğunu duyurmuştuk. Pazardan'ın yeni yatırım turu Hedef Portföy Yönetim A.Ş. Startup Burada platformu tarafından 66 Milyon TL değerleme üzerinden düzenlenmiş olup, iştirakimiz OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. de bu yatırım turunda 66.000.000 TL değerleme üzerinden 650.000 TL ek yatırım yapma kararı almıştır. Daha detaylı bilgiye https://platform.startupburada.com/project/109 linkinden ulaşılabilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139689
BIST
16:395.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -26,72
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.028
16:3919,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
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19,6779
En Düşük
19,3667
16:3921,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1094
|Açılış
|: 21,9400
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,6002
En Düşük
21,1634
16:391.245,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.245,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BRSAN
|133,10
|291.327.076
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.006.349
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.380.003
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.294.544
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.721.208
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.777.774
|% -9,91
|
|LIDER
|98,55
|50.702.890
|% -8,75
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,20
|24.462.098
|% -5,91
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|THYAO
|135,80
|2.666.251.056
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.423.934.457
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.206.538.943
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|731.595.683
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|920.356.363
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|701.913.766
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|21,2821
|21,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0196
|24,1401
|% 0,47
|
|Frank
|21,5085
|21,6381
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,18
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
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