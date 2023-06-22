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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2023 09:06
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022 ve 05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Otto Holding AŞ'nin (Şirket) 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Şirket'in hâkim ortağı Otto Capital Danışmanlık AŞ'ye tahsisli olarak satılacaktır. Pay başına satış fiyatı, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 70.238.047 TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. Konuya ilişkin SPK kararı 21.06.2023 tarih ve 2023/36 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır.  22.06.2023 tarihi itibari ile TSP prosedürü çerçevesinde  BORSA İSTANBUL A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Tahsisli sermaye artırımı hakkında gelişmeler oldukça ek bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161081


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FORTE 23,58 68.522.893 % 9,98  
DGGYO 27,34 26.498.687 % 9,98  
OTTO 143,80 1.269.466 % 9,94  
CMENT 61,35 96.197 % 7,73  
MAKIM 26,62 50.111.900 % 7,69  
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Sterlin 29,9837 30,1341 % -0,06  
Frank 26,2652 26,4234 % -0,09  
Riyal 6,2577 6,2891 % -0,10  
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Altın Gr. 1.461 1.461 -3,33  
Cumhuriyet 9.568 9.713 -57,00  
Tam 9.503 9.750 -69,51  
Yarım 4.580 4.733 -38,00  
Çeyrek 2.297 2.367 -19,00  
Gümüş.Ons 22,63 22,66 -0,01  
Gümüş Gr. 17,09 17,12 -0,06  
B. Petrol 76,94 76,94 -0,18  
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