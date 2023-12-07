***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 16.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında duyurduğumuz, Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen Yazar Beyza Alkoç'un 1 milyon adetten fazla satan 3391km isimli kitabının film projesi prodüksiyonu tamamlanmıştır. Filmin toplam yatırım maliyeti KDV dahil 48.708.000 TL'dir. 3391km filmi tüm sinemalarda aynı anda 12 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacak olup tüm değerli yatırımcılarımızı da filme izleyerek destek vermek üzere sinemalara davet ediyoruz. Filmin fragmanı 3391km Film sosyal medya hesaplarında ve iştirakimiz Böcek Yapım'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Filmin sinema sonrası TV ve Dijital platform yayın satışlarıyla ilgili görüşmeler de başlamış olup, görüşmeler neticelendikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223795BIST