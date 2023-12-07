***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 20:29
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 16.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında duyurduğumuz, Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen Yazar Beyza Alkoç'un 1 milyon adetten fazla satan 3391km isimli kitabının film projesi prodüksiyonu tamamlanmıştır. Filmin toplam yatırım maliyeti KDV dahil 48.708.000 TL'dir. 3391km filmi tüm sinemalarda aynı anda 12 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacak olup tüm değerli yatırımcılarımızı da filme izleyerek destek vermek üzere sinemalara davet ediyoruz. Filmin fragmanı 3391km Film sosyal medya hesaplarında ve iştirakimiz Böcek Yapım'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Filmin sinema sonrası TV ve Dijital platform yayın satışlarıyla ilgili görüşmeler de başlamış olup, görüşmeler neticelendikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223795
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0176
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
18:0531,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1928
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3394
En Düşük
31,0844
18:051.883,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.883,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9262
|28,9299
|% 0,06
|
|Euro
|31,3154
|31,3296
|% 0,62
|
|Sterlin
|36,3202
|36,5023
|% 0,34
|
|Frank
|32,9370
|33,1354
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6902
|7,7287
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|909,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,73
|980,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,83
|73,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,47
|2.024,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında